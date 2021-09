Da Redação

O secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva realiza a entrega de kits educacionais de robótica para atender às necessidades das escolas estaduais que integram o Núcleo Regional de Educação de Apucarana, NRE.

O Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, também participa da entrega de kits.

A iniciativa faz parte do programa Robótica Paraná, lançado pelo governo do Estado no final de agosto deste ano. O investimento total neste programa no Estado será de R$ 9,1 milhões. A estimativa é que, nesta primeira fase do projeto, cerca de 10 mil alunos sejam beneficiados.

O conteúdo do programa engloba programação de robótica básica, automação, conceitos de IoT (internet das coisas) e domótica – área relativa à integração de mecanismos tecnológicos em uma residência.

O chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa da Silva, informou que nesse primeiro momento, sete escolas que integram o NRE vão receber os kits. " Muito importante esse projeto, vai ajudar a desenvolver muitos nossas alunos, é um projeto piloto e ficamos muito felizes por sete escolas nossas participar desse projeto. Assim que as escolas receberem o kit, e o profissional habilitado, já começam as aulas", disse. Veja:

Núcleo Regional de Educação recebe Kits de robótica; veja - Vídeo por: Reprodução

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, também participou do evento e destacou que as escolas municipais já desenvolvem projetos de robótica. "A robótica envolve conhecimento de matemática, física, tecnologia, esse kit vai desenvolver essas vocações. Já temos um projeto de robótica que é desenvolvido nas escolas municipais e que ajuda e muito no desenvolvimento dos alunos. Ficamos felizes pelo projeto ser levado para a rede estadual. A educação é o ponto de partida, não existe país, cidades desenvolvidas que não invistam na educação, Apucarana tem uma das melhores educação municipal do Brasil e com esse projeto o Paraná vai avançar ainda mais", comenta. Assista:

Prefeitos da região e lideranças políticas participaram do evento.

Na quinta-feira (23), o secretário e comitiva entregaram kits em Pitanga e Ivaiporã.