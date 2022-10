Nova iluminação é inaugurada na BR-369, em Apucarana

Da Redação

Em solenidade realizada na noite desta quarta-feira (26), junto ao popular “Bonezão”, o prefeito Júnior da Femac entregou oficialmente o novo sistema de iluminação pública em tecnologia LED da BR-369, em Apucarana. O trecho de 3 km vai do viaduto de acesso ao Contorno Norte até a divisa com Arapongas, em toda extensão do Parque Industrial Norte. Veja o vídeo abaixo.

Os trabalhos duraram cerca de 90 dias e incluíram a fixação de 123 postes de 12 metros de altura no canteiro central da rodovia, totalizando ativação de 468 luminárias de alto rendimento na tecnologia LED com potência de 200 watts. O investimento da Prefeitura de Apucarana, com recursos próprios, foi na ordem de R$3,7 milhões.

“Trata-se de um dos principais acessos rodoviários ao município, que agora conta com uma iluminação moderna, robusta e com alta tecnologia, que na prática se reverte em economia, eficiência e segurança a todos os usuários”, pontuou o prefeito Júnior da Femac na solenidade, que foi acompanhada por muitos empresários, representados por Sérgio Biazzi, Jayme Leonel e Bete Artigo, além de Danilo Freire, diretor da Facnopar, vereadores, secretários municipais e seis clubes de ciclistas da cidade, que foram diretamente beneficiados com a iluminação.

Além dos postes no canteiro central, a prefeitura providenciou também a troca das antigas luminárias por tecnologia LED, nas avenidas marginais Zilda Seixas Amaral e Francisco Kitano. A ciclovia Irmo Celso Vidor, que segue até a divisa com Arapongas, também foi iluminada. Outro investimento da Prefeitura foi a instalação de defensas metálicas ao longo do trecho da BR-369.

Aproveitando a presença dos empresários, o prefeito Junior da Femac anunciou que ainda neste final de ano será feito o recape total das vias marginais do parque, sem custo para as empresas.

Na solenidade, o prefeito destacou que todos os investimentos foram realizados com recursos municipais, sem dívidas. “Por aqui vão passar bombeiros para salvar vidas, policiais para fazer seu trabalho, estudantes e trabalhadores”, afirmou o prefeito, lembrando que a prefeitura tem projetos semelhantes para as demais entradas da cidade.

Também participaram da solenidade os vereadores presentes Luciano Facchiano, Toninho Garcia, Jossuela Pirelli, Luciano Molina e Marcos da Vila Reis. Assista: null - Vídeo por: Reprodução









