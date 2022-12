Mulher que matou homem na Vila Reis alega legítima defesa; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A arma do crime, uma pistola 9 milímetros, que estava enterrada em terreno, foi entregue à polícia

A mulher que atirou e matou Geovane Cesar de Castro, de 28 anos, no distrito da Vila Reis, em Apucarana, na manhã de sábado (24), se apresentou à polícia, na tarde desta segunda-feira (26). Ela, que alegou legítima defesa, é enfermeira, mora em Curitiba e veio para a cidade passar o Natal com a sogra.

continua após publicidade .

A autora do crime, que estava com o advogado, foi ouvida e liberada. O marido dela, que é cadeirante, e o homem que morreu tinham uma rixa antiga. Geovane que estava preso em Londrina, respondendo por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, recebeu o direito de uma saída temporária e foi assassinado. "A mulher ficou sabendo que Geovane teria ameaçado matar o marido, ela e os filhos. Ela então foi até a casa de um vizinho e pegou uma arma. O Geovane foi até a casa da sogra, quando ela viu ele, mesmo sem saber quem era, pegou a arma e atirou. Geovane saiu correndo. Ela saiu com o carro, uma Spin, e viu ele entrando no bar pedindo uma arma e xingando ela, então ela atirou novamente e ele foi atingido mais vezes. A motivação da rixa ela não soube explicar, ela está casada com o marido há 5 anos, não sabe os motivos pelos quais Geovane foi lá, mas quando ela recebeu a informação que Geovane queria matar todos, teve essa atitude, foi o que ela nos disse em depoimento. Nós já tínhamos a identificação dela, imagens, mas hoje, ela se apresentou ", explica o investigador Roberto Francisco.

A arma do crime, uma pistola 9 milímetros, que estava enterrada em terreno, foi entregue à polícia. A mulher, de 27 anos, é ré primária. "Ela é enfermeira em Curitiba, colaborou com a polícia, é ré primária, estava defendendo a família. O marido é cadeirante, duas crianças, sogra paralítica, o homem que morreu invadiu a casa por vingança contra o marido. Ela nunca tinha usado uma arma, agiu sob emoção, legítima defesa. Ela passou o endereço dela, todos os dados, agora vai voltar para casa e ela quer responder pelo ato", disse o advogado Luiz Ferreira.

continua após publicidade .

A Polícia Civil, segue investigando o caso. Um outro homem, que estava próximo do bar, também foi atingido por um tiro, mas não corre risco de morte. Geovane foi sepultado no domingo de Natal, no Cemitério Cristo Rei.

null - Vídeo por: Reprodução





Siga o TNOnline no Google News