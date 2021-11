Da Redação

Mulher muda depoimento na delegacia sobre caso de violência

O delegado de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha, informou na tarde desta terça-feira (23), que a mulher que alegou ter sido estuprada mudou o depoimento e disse que a relação sexual foi consentida. Um homem, de 48 anos, foi preso suspeito do crime.

Conforme o delegado, a polícia descobriu que a vítima e o suspeito se relacionavam há um mês. "Quando o caso chegou na delegacia, ela disse que praticou relações sexuais mediante ameaça, porém, ficamos desconfiados das declarações, ela inicialmente escondeu que tinha um relacionamento com o suspeito. Ela contou que teve essa briga na casa dela, pois o suspeito ficou com ciúmes do ex-marido, que foi visitar os filhos. Ela ainda disse que após a confusão, foi com o homem até um matagal, que ficou com ele da uma da madrugada até às sete da manhã, que tiveram duas relações sexuais e que a primeira foi por iniciativa dela", explicou.

Ainda de acordo com o delegado, o homem segue preso, mas já pediu a soltura dele ao judiciário. Assista:

