Mulher furta loja e é presa após cliente denunciar crime em Apucarana

Uma mulher foi presa na tarde desta terça-feira (25), no centro de Apucarana (PR), após furtar diversos produtos de uma loja localizada na Rua Ponta Grossa. Uma cliente, que também estava no estabelecimento, percebeu o crime e informou os funcionários.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), as gerentes foram atrás da suspeita após serem comunicados sobre o crime. A mulher foi localizada nas proximidades e levada de volta até a loja, onde os militares foram acionados.

A criminosa havia furtado dois pacotes de chantilly, dois pacotes e tempero e um pote com tampa. As mercadorias totalizavam cerca de R$ 20. Diante do flagrante, ela recebeu voz de prisão e foi levada para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

