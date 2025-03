Traficante com tornozeleira eletrônica é preso com drogas no 'Sumatra'

Siga o TNOnline no Google News

Um traficante com tornozeleira eletrônica foi preso na noite desta terça-feira (25), após ser flagrado com drogas no Residencial Sumatra, em Apucarana. Uma equipe da Polícia Militar (PM) em patrulhamento realizou a abordagem por volta das 22h30. O homem estava acompanhado de um outro suspeito, que conseguiu fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência, o traficante tentou fugir dos policiais militares e demonstrava grande nervosismo. Ele arremessou um objeto no chão durante a fuga, que na sequência os agentes descobriram se tratar de 40 pinos de cocaína e quatro porções de maconha. Com ele também foi localizado um celular e R$ 10.

A PM realizou buscas na residência do homem, que ficava perto do local da abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado no imóvel. O traficante recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

