Motorista é enganado e tem caminhão roubado em Apucarana

Um motorista teve o caminhão roubado ao ser contratado para um frete de Apucarana, norte do Paraná, até Cuiabá (MT), porém, foi vítima de assalto. O veículo foi levado pelos ladrões e já recuperado pela Polícia Militar (PM). O condutor foi feito refém por várias horas. É segundo roubo registrado neste mês contra caminhoneiros.

Conforme a PM, por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (27) ao passar pela Avenida Governador Roberto da Silveira, a equipe foi abordada pelo homem. Ele contou que mora em Primavera do Leste, no Mato Grosso, que foi contratado via WhatsApp para um frete de Apucarana até o outro estado, mas ao chegar no local combinado, em um barracão perto do monumento do 'Bonezão', por volta das 15h desta quarta (26), foi rendido pelos supostos contratantes.

Os dois suspeitos, um deles armado com revólver, entraram no caminhão e o condutor foi obrigado a seguir para uma região de mata. O motorista contou que foi encapuzado, colocado em um carro modelo Gol, ficou até a madrugada com os criminosos e depois foi liberado, sem ferimentos.

O condutor disse à polícia, que ouviu os ladrões falando que queriam o caminhão apenas para fazer 'um corre'. Além do veículo, os criminosos roubaram R$800 em dinheiro e R$1500 em cartão.

A PM repassou que por volta das 4h da madrugada o caminhão foi encontrado na Avenida Rafael Sorpile, na região do residencial Mega Park I. O veículo foi levado para a delegacia. O delegado André Garcia já ouviu o caminhoneiro e informou que a Polícia Civil investiga o crime.

"Não tinha carga no caminhão, ele veio para Apucarana e estava retornando para o Mato Grosso quando surgiu o frete. O que analisamos até agora é que os ladrões tentaram roubar o caminhão, mas por algum motivo o veículo não foi levado. Pode ter acontecido algum problema mecânico ou a falta de alguém capacitado para dirigir o caminhão. O motorista contou que ficou várias horas com os ladrões. Pode ser que eles tenham tentado encontrar uma pessoa para conduzir o caminhão, alguma coisa aconteceu, mas tudo indica que os ladrões não conseguiram sair do local com o caminhão, pois analisamos o odômetro do caminhão que apontou que o caminhão rodou pouco", explicou o delegado.

É o segundo roubo contra caminhão registrado em Apucarana. O outro assalto aconteceu no último dia 10. Um caminhoneiro também foi rendido perto do 'Bonezão'. O delegado não descarta a existência de um grupo criminoso agindo na cidade. "Dois crimes nos mesmos modus operandi, trabalhamos com a hipótese que se trata da mesma quadrilha, estamos investigando", finaliza.





