Motorista atinge moto ao sair de estacionamento no centro de Apucarana

O acidente no centro de Apucarana mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM)

Um acidente no centro de Apucarana mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), no final da tarde desta terça-feira (3). O motorista de um carro, modelo Corola, ao sair de um estacionamento de veículos, localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, atingiu o motociclista.

Conforme testemunhas, o motorista do carro saiu do estacionamento de ré, o motociclista da CB 300 não conseguiu desviar e acertou a lateral do Corola. O condutor da moto, de 29 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos no joelho.

Conforme a PM, os dois veículos foram apreendidos e levados ao pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) pois estavam com pendências administrativas. A GCM controlou o trânsito durante o atendimento ao acidente. O motorista do carro não ficou ferido.

