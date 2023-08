Motociclista tem suspeita de fratura no pé após acidente em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta no final da tarde desta quinta-feira (3) em Apucarana (PR) deixou um entregador de aplicativo de 29 anos ferido.

A colisão foi registrada na Rua Carlos Santini Neto, no Parque Industrial Zona Oeste. O motociclista foi atingido por VW Parati. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

Consciente e orientado, o motociclista foi encaminhado com suspeita de fratura no pé para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde deve passar por exames e novas avaliações médicas.