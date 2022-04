Da Redação

Motociclista quebra a perna após acidente em Apucarana

Mais um acidente foi registrado em Apucarana nesta quinta-feira (28). A colisão aconteceu na Rua João Matiuzzi na região do Parque Bela Vista por volta das 18h21. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Conforme os socorristas, o jovem motociclista, de 21 anos, quebrou a perna esquerda e sofreu um corte no punho. Ele foi levado para o Hospital da Providência. A mulher que estava conduzindo o carro não ficou ferida.

Agentes de Trânsito e a Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência e as causas da batida serão apuradas. Esse foi o quinto acidente registrado no município. De manhã, uma pedestre foi atropelada na Avenida Governador Roberto da Silveira, depois, no mesmo endereço, um jovem motociclista também fraturou a perna.

Um outro acidente entre motos aconteceu na Rua Padre Severino Cerutti e um carro atingiu um muro de uma casa na região do Jardim Menegazzo. fonte: TNOnline