"Moradores de rua mataram idosos", diz delegado de Apucarana

Imagens divulgadas pela Polícia Civil

O delegado chefe da Policial Civil de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, informou que os autores do duplo latrocínio que ocorreu no dia 15 de março de 2023, na rua Humberto Contato, foram identificados, porém, ainda não foram presos.

Conforme o delegado, os suspeitos são moradores de rua e usuários da droga crack. "A identificação e qualificação dos indivíduos decorreu de intensa investigação realizada pelos investigadores da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. A análise de mais de 20 horas de filmagens de sistemas de monitoramento por câmeras da região onde o crime ocorreu, somada a diversas diligências investigativas de campo e ações de inteligência, possibilitaram a identificação dos autores do crime. Diante dos elementos de informações juntados aos autos do Inquérito Policial, que apontam fortemente a autoria do crime para os investigados, a Polícia Civil representou pela expedição de mandados de prisão, que foram prontamente expedidos pelo Poder Judiciário de Apucarana. Os autores do crime são dois indivíduos que não possuem residência fixa, e conforme as investigações, são moradores de rua e usuários da droga crack. Diversas diligências estão realizadas para dar cumprimento aos mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. Porém, até a presente data os autores não foram localizados e são considerados foragidos pela Polícia Civil", explica Marcus Felipe.

O delegado repassou imagens dos suspeitos. Veja:

A Polícia orienta que qualquer informação sobre o paradeiro dos investigados podem ser repassadas para as forças de segurança através dos canais telefônicos (197) – (43 - 3420-6700) – (43 – 99604-9816 - WhatsApp) - (190) – (43 - 3422-4000).

Armando Guarnieri, de 79 anos, morreu no dia do crie, e a companheira dele, Maria de Loudes, de 65 anos, também foi agredida, ficou internada no Hospital da Providência, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 18.

Conforme a polícia, um celular foi roubado. Um rapaz, de 18 anos, chegou ser preso, pois ele teve acesso ao aparelho.

