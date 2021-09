Moradores de Apucarana cobram melhorias na 'Praça do 28'

Da Redação

Quem passa pela praça Semiramis Braga, mais conhecida como praça do 28, em Apucarana, já se 'acostumou' com a sujeira provocada pelas fezes de pássaros, a grande maioria, pombos. Porém, o espaço deve receber em breve uma revitalização.

Antônio Gonzaga de Macedo, de 82 anos, mora em Apucarana há 50 anos, ele disse que já levou um balde com água para lavar equipamentos da academia ao ar livre, para poder praticar suas atividades. "É muito importante essa revitalização, precisamos ter uma praça bonita e está muita feia, gosto de praticar exercícios aqui, mas infelizmente não tem condições de fazer exercícios, gosto da praça, mas a situação aqui é muito feia, já trouxe água para lavar aqui, se não melhorar esse espaço, não tem mais condições de usar", disse.

Valquíria Tavares, de 45 anos, trabalha em uma casa no bairro 28, e disse que em dias de chuva a praça fica imprópria para passar por ela. "Acho ótimo essa revitalização aqui, em dias de chuva não tem condições de passar pela praça, é até um risco para a saúde", comenta.

O aposentado Francisco Pires, de 60 anos, tem o costume de caminhar todos os dias em torno da praça, acredita que a prefeitura precisa resolver o problema da sujeira. "Acho importante e precisa valorizar esse espaço, tem que achar uma maneira de espantar essas pombas. Tem que achar uma maneira para resolver esse problema, que não fique essa sujeira, dia de chuva é até perigoso escorregar, é necessário tomar alguma providencia", destaca.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, disse que além da poda e substituição de algumas árvores, um aparelho sonoro irá contribuir para que aves procurem outros ambientes para pernoitar.

O secretário ainda destacou que a erradicação de árvores deve trazer resultados. "As andorinhas são sazonais, passam época do ano e vai embora, as pombas moram aqui. Na praça do 'redondo' a erradicação de árvores não surtiu efeito satisfatório, mas deu diferença, vamos fazer melhorias também para que num futuro próximo tenha um resultado de grande diferença. Aqui no 28 vamos implantar um aparelho, que segue todas as normas ambientais, algumas cidades já usam esse aparelho. Nossa intenção é devolver o que é do povo, queremos revitalizar, deixar a praça mais limpa para a comunidade, estamos na fase dos projetos e em breve deve começar essas ações", finaliza.

