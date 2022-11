Menino de 6 anos fratura braço após cair em escola de Apucarana

Da Redação

O menino foi levado para o Hospital da Providência

Um menino, de 6 anos, sofreu uma fratura no braço esquerdo após cair dentro de uma escola localizada na Rua Paulo Setúbal, no Parque Biguaçu, em Apucarana. O acidente foi registrado pelo Corpo de Bombeiros, de Apucarana, no começo da tarde desta terça-feira (29).

A equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada pelos funcionários da escola e se deslocou até o endereço na tarde desta terça para socorrer a criança.

De acordo com informações repassadas pelos profissionais, o estudante foi encaminhado para o Hospital da Providência, de Apucarana. Mais detalhes sobre como ocorreu a queda de mesmo nível não foram repassados pelos bombeiros.

