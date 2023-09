Menina de 8 anos chama a PM e denuncia cárcere privado da mãe no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma menina de apenas 8 anos de idade acionou a Polícia Militar (PM) e denunciou que a mãe era mantida em cárcere privado pelo companheiro. A situação foi registrada no início da madrugada desta quinta-feira (7), em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade

Segundo consta no boletim de ocorrências da PM, uma equipe foi até o local e encontrou a criança que reforçou as denúncias e também a mulher, que autorizou a vistoria da polícia na casa.

- LEIA MAIS: Suposto programa sexual em Godoy Moreira vira caso de polícia

continua após publicidade

O autor também estava no local e foi revistado, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. No sistema da PM, entretanto, foi constatado que havia uma mandado de prisão contra o homem. O crime não foi divulgado pela PM.

O foragido foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial e na sequência para o Minipresídio. A polícia deve investigar a denúncia de cárcere privado.

Siga o TNOnline no Google News