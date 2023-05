Marmitarias conquistam clientela e geram emprego e renda em Apucarana

Da Redação

Marmitaria surgiu na pandemia e hoje produz 400 refeições por semana

As marmitarias estão cada vez mais comuns em Apucarana, no norte do Paraná. Nas ferramentas de busca da internet são mais de vinte estabelecimentos do gênero, mas quem circula pelo centro e pelos bairros vê que esse tipo de empresa especializada nas famosas 'quentinhas' cresceu na cidade. Boa parte desses empreendimentos foram abertos durante e após a pandemia da Covid-19.

É o caso da empresária Barbara Letícia Santos, de 34 anos, que começou cozinhando em casa para aumentar a renda durante a crise sanitária e hoje tem uma empresa no Jardim Ponta Grossa que prepara quase 400 refeições por semana. Ela conta que era proprietária de um salão de beleza, mas com o isolamento social os clientes desapareceram. Foi então que o esposo de Bárbara sugeriu que ela fizesse comida para vender. O negócio começou em casa mesmo e os primeiros clientes foram as pessoas que Babara atendia em seu antigo salão.

A empresária conta que o empreendimento estava destinado a dar certo, pois ela comprou uma cartela de prêmios e foi sorteada. Com o dinheiro do prêmio Barbara comprou um ponto comercial e criou um espaço físico para sua marmitaria. Atualmente ela mora em Santa Cataria com o esposo de onde gerencia a empresa com a ajuda de sua mãe Elenice dos Santos, de 52 anos, que é a cozinheira do estabelecimento.

Elenice conta que não tinha nenhum conhecimento do ramo de alimentos, mas para ela é como cozinhar em casa. “A pandemia colocou um desafio na vida da nossa família e descobrimos um ramo que vem dando muito certo graças a Deus”, comemora.

EMPRESÁRIA INOVOU SEM MUDAR DE RAMO

A empresária Elaine Cristina Siguinolfi Valério, de 44 anos, também investiu na produção de marmitas com o preparo de até 500 refeições por dia. Ela era proprietária de um restaurante que fechou as portas durante a pandemia e precisou inovar. Como o estabelecimento já tinha cozinha industrial, a empresária teve a ideia de vender marmitas para refeitórios de indústrias e delivery para público em geral.

“Antes da pandemia tínhamos um restaurante muito bem frequentado que atendia a nossa expectativa de faturamento. Depois, somente com o delivery sobrevivemos por um tempo ainda durante a pandemia, mas hoje o nosso carro chefe é atender indústrias”, conta a empresária. Atualmente a empresa atende somente indústrias e gera emprego e renda para 12 colaboradores.

APUCARANA TEM VOCAÇÃO GASTRONÔMICA

O consultor do Sebrae Apucarana, Tiago Cunha afirma que o número de empresas do tipo cresceu em no município e em outras regiões do país. De acordo com ele, Apucarana tem demonstrado uma vocação gastronômica em expansão. São 388 empresas e 148 MEIs ativas no ramo de restaurantes e similares em Apucarana Além disso, a pandemia teve impacto significativo no mercado de trabalho, levando a um aumento no número de empreendedores por necessidade em todo o país.

“Nesse contexto, muitas pessoas encontraram no ramo alimentício uma forma de sustento. Vale ressaltar que o brasileiro possui um dom natural para a comida caseira em suas diferentes modalidades, o que torna o segmento ainda mais atrativo para empreender. A combinação desses fatores tem impulsionado o crescimento dos negócios no setor alimentício em Apucarana e no Brasil como um todo”, afirma.

Mas para fazer o negócio dar certo é importante investir também em especialização e a consultoria. “A especialização é fundamental porque, ao entrar em um mercado altamente competitivo, é necessário oferecer algo único e diferenciado. A especialização permite que você desenvolva habilidades aprofundadas e conhecimentos específicos sobre o setor, melhorando suas chances de sucesso”, afirma.

Já a consultoria pode auxiliar na análise de viabilidade do negócio, ajudando a identificar potenciais obstáculos e a elaborar estratégias para superá-los. Isso inclui avaliar a demanda pelo produto ou serviço, analisar a concorrência, definir preços adequados, desenvolver um plano de marketing eficaz e estabelecer metas realistas. “A especialização e a consultoria ajudam a aumentar as chances de sucesso”, assegura.

