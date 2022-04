Da Redação

Mais voos: taxa de ocupação é de 70% em Apucarana; veja

Dados do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan), mostram que a taxa de ocupação dos voos entre Apucarana e Curitiba chega a 70% no Aeroporto Municipal Capitão João Busse desde o início da operação da companhia aérea Azul, em janeiro deste ano. No retorno da capital para o município, o índice cai para pouco menos de 60%.

Foram 32 pousos e 32 descolagens até a semana passada, com 204 embarques em Apucarana e 167 desembarques. A linha Apucarana-Curitiba é operada pelo avião Cessna Grand Caravan, do projeto Azul Conecta, com capacidade para nove passageiros e dois tripulantes.

São três voos semanais: às terças, quintas e domingos. As passagens variavam ontem entre R$ 382 e R$ 425, dependendo da data escolhida. Com o sucesso da linha aérea, o município já reivindica a ampliação dos voos. “O prefeito Junior da Femac já entrou em contato com a companhia pedindo a ampliação. O município reivindica mais um voo na quarta e mais outro na sexta-feira”, afirma o diretor do Idepplan e gestor do aeroporto, Carlos Mendes.

Segundo ele, os usuários têm aprovado os voos, principalmente pela agilidade e tranquilidade. “Dos aeroportos do interior que Estado incluídos no programa Voe Paraná, o nosso é o que tem tido a maior movimentação. A satisfação dos usuários é grande. Este voo está servindo para Apucarana e toda a região. É uma ponte aérea, que liga até Curitiba em apenas uma hora”, assinala.

O prefeito Junior da Femac afirma que o sucesso dos voos comerciais em Apucarana é reflexo do bom momento socioeconômico vivido pelo município. “Apucarana tem dado diversas demonstrações de avanço, com crescimento de vagas de emprego, aumento de abertura de empresas e alta na construção civil, etc. A taxa de ocupação de voos de 70% demonstra a força da economia da cidade e também da região”, analisa Junior.

PASSAGEIROS

A aposentada Conceição Gonçalves Martins, de 70 anos, embarcou ontem pela segunda vez em Apucarana. Ela está indo para Curitiba fazer um tratamento médico. Na capital, mora o filho. “Gostei muito. É prático e rápido. A cada quatro meses, eu faço uma consulta médica em Curitiba. Meu filho mora lá e eu já aproveito para passear”, diz.

Cristiano Boczon, de 42 anos, fez ontem sua primeira viagem de avião. Ele estava nervoso, mas optou pelo voo pela rapidez. “Em uma hora estarei em Curitiba e o preço compensa. Paguei R$ 360 contra R$ 130 da passagem de ônibus, mas que demoraria sete horas”, compara. Ele precisava ir a capital buscar um carro que foi consertado após um acidente.

A curitibana Elza Libera, 64, veio da capital. Ela viajou no voo direto Curitiba-Apucarana pela primeira vez. Antes, ela desembarcava em Londrina. "Foi bem tranquilo. Além disso, é mais prático. Ninguém precisa vir me buscar no aeroporto em Londrina", diz Elza, que veio a passeio a Apucarana.

Por, Fernando Klein