Mais uma advogada de Apucarana denuncia uso do nome dela em golpe

A advogada Meirielen Rigon procurou o TNOnline nesta terça-feira (24) para alertar sobre um golpe com o nome dela em Apucarana (PR). É pelo menos o terceiro profissional da área de direito que denunciou situação semelhante na cidade nas últimas semanas.



continua após publicidade

Meirielen registrou Boletim de Ocorrências (BO) na 17ª Subdivisão Policial (SDP). Ela é sócia do escritório Rigon e Folk Advogados e afirma que foi procurada por diversos clientes, que receberam comunicações em nome dela e do escritório onde é sócia sobre supostos processos em andamento.

-LEIA MAIS: Golpista se passa por advogado e até imita voz para enganar clientes

continua após publicidade

Nas mensagens, os estelionatários pedem para entrar em contato por um número de WhatsApp, que não pertence ao escritório dela. Nas mensagens, os golpistas solicitam informações e também depósitos bancários. Os estelionatários apresentam números de CPF e de outros documentos para tentar enganar os clientes.

A advogada afirmou no boletim de ocorrências que o escritório não envia mensagens dessa natureza e que se trata de uma tentativa de golpe. Segundo Meirielen, os golpistas chegaram a criar um arquivo do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), no qual informavam que a cliente teria direito a R$ 120 mil em um processo, mas precisaria fazer antecipadamente o pagamento de R$ 25 mil.

Na semana passada, o advogado César Vidor também procurou o TNOnline para alertar que criminosos estão se passando por ele em mensagens no WhatsApp e entrando em contato com clientes e pessoas conhecidas solicitando depósitos em dinheiro. No mês passado, uma situação similar foi enfrentada pela procuradora municipal de Apucarana Lilian Gruska, que denunciou o caso em seu perfil no Instagram.

Siga o TNOnline no Google News