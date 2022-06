Maio encerra com 2.169 casos de Covid em Apucarana

Da Redação

Apucarana encerrou maio com uma morte e 2.169 casos confirmados de Covid-19, uma média de quase 70 casos por dia. Em comparação com abril, que registrou 136 confirmações, o número é 16 vezes maior. O aumento de casos positivos da doença preocupa as autoridades de Saúde do município, principalmente porque há milhares de pessoas com a terceira dose da vacina anticovid em atraso.

De acordo com o LocalizaSus - plataforma do Ministério da Saúde para divulgação de dados sobre imunização - Apucarana tem 51.767 em falta com a terceira dose. Até a tarde desta quinta-feira (2), a plataforma indicava que 63.327 doses de reforço foram aplicadas no município, o que corresponde a 55% do público alvo formado por 115.094 pessoas.

IMUNIZAÇÃO DE ADOLESCENTES

Nesta sexta-feira (3), o município começa aplicar a dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos que tomaram a 2ª dosehá mais de 4 meses. Até agora a 3ª dose estava disponível apenas para idades de 18 anos ou mais. A confirmação de inclusão do grupo foi autorizada por meio da nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (27).

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, lembra também que em Apucarana, a imunização da 1ª dose e 2ª dose é liberada para a população de Apucarana a partir dos 5 anos. Já a 4ª dose da vacina da Covid é aplicada para faixa etária de 60 anos ou mais e profissionais da saúde, desde que tenham recebido a 3ª dose há mais de 4 meses.

“Reforçamos a necessidade de a população manter o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia. Os casos da doença aumentaram nas últimas semanas e a imunização é essencial para que não tenhamos uma evolução também nos casos graves e que ocorram óbitos”, alerta o prefeito Junior da Femac. A vacinação é realizada na parte interna do ginásio do Complexo Esportivo Lagoão, das 8h30 às 17 horas, de segunda a sábado.

