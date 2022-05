Maio Amarelo realiza quatro operações conjuntas em Apucarana

Da Redação

Nesta semana, o Departamento de Trânsito da cidade de Apucarana, órgão ligado ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), divulgou o balanço das ações do Movimento Maio Amarelo, que neste ano teve como tema “Juntos Salvamos Vidas”. Ao longo do mês, foram intensificadas as operações conjuntas de trânsito, com a realização de quatro blitz.

“As fiscalizações rotineiras e as operações em conjunto com a Polícia Militar e Guarda Municipal são um dos pilares no trânsito, juntamente com as obras de engenharia de tráfego, com a educação no trânsito e a divulgação de dados estatísticos sobre o número de acidentes visando a conscientização. Todas essas ações que foram desenvolvidas durante o Maio Amarelo, e que também acontecem constantemente ao longo do ano, tem por objetivo salvar vidas”, comenta o prefeito Junior da Femac.



De acordo com Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan, durante o Maio Amarelo foram realizadas quatro operações conjuntas, somando 133 abordagens. “Foram feitas 46 autuações, com 5 apreensões de automóveis e 8 de motos, além de 3 três motociclistas que receberam prazo para fazer a regularização do escapamento”, informa Mendes.

O Maio Amarelo também contou com a doação de sangue, feita por agentes de trânsito. “O Hemonúcleo é muito impactado pelo que acontece no trânsito e a ação buscou chamar a atenção sobre os acidentes e a falta de sangue”, frisa o diretor-presidente do Idepplan.

Na área da educação no trânsito, foi realizada uma palestra para 97 alunos do Ensino Fundamental, com idades entre 6 e 11 anos, ministrada pela agente de trânsito Daiane Aparecida dos Santos. “Já no tocante à engenharia de tráfego, entregamos a rotatória da Avenida Pinho Araucária e concluímos o projeto para a implantação do dispositivo no entroncamento localizado em frente da Rede Massa/TV Tibagi”, cita Mendes.

Também foram distribuídos panfletos com dados estatísticos sobre o número de acidentes e de mortes no trânsito, com orientações para pedestres, a importância do uso do cinto de segurança e sobre os riscos da utilização do celular ao volante. “O Maio Amarelo será encerrado neste domingo com um passeio ciclístico, com saída às 7h30, no Bonezão, e seguindo pela Ciclovia Irmo Celso Vidor”, completa Mendes.