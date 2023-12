Mãe e bebê que desapareceram em Apucarana são encontrados

A funcionária de um supermercado de Apucarana, no norte do Paraná, Vanessa Nunes do Carmo, 21 anos, e do filho dela, um bebê de 7 meses, que desapareceram da família na tarde do feriado de Natal, foram encontrados nesta quarta-feira (27) pela polícia em Ortigueira, nos Campos Gerais do Estado.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Apucarana. O delegado-chefe da 17ª SDP, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, afirmou que se manifestará sobre o caso na manhã desta quinta-feira (28). O sumiço havia completado 48 horas na tarde desta quarta.

O caso

A jovem, moradora do Jardim Laranjeiras, saiu de casa com o filho dela por volta das 14 horas. Imagens câmeras de segurança registraram um Fiat Uno, conduzido por um homem, buscando ela e o bebê. O carro, inclusive, seria objeto de furto.

Segundo a família, a jovem saiu afirmando que iria encontrar amigos no Jardim Catuaí e não levou nada além do filho e a mamadeira da criança. Preocupados, os familiares acionaram a polícia.

