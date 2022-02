Mãe de Apucarana faz rifa em prol de filha com hidrocefalia

Da Redação

A família da apucaranense Ingrid Cristina Alves Moreira, de 8 meses, criou uma campanha para ajudar a pagar os gastos de mais uma viagem para Curitiba, onde ela recebe atendimento médico periodicamente.

A pequena nasceu prematura de 29 semanas e desenvolveu hidrocefalia. No dia 28 de janeiro, ela passou pela sexta cirurgia, quando foi colocada uma válvula, que tem como função desviar o excesso de líquido produzido dentro do crânio para outra cavidade corporal.

Como a mãe de Ingrid, Zeneide Alves Vicente, está sem trabalhar, a família criou uma rifa para ajudar nos custos da próxima viagem. "A Ingrid é uma guerreira e luta pela vida desde que nasceu. Conto com a ajuda de familiares, amigos e pessoas que aparecem em nosso caminho. Desta vez, estamos vendendo uma rifa no valor de R$ 10, quando produtos e serviços que foram doados serão sorteados no domingo, dia 27 de fevereiro", explica a mãe.

Zeneide diz que desde de que a filha nasceu, no dia 1º de junho, ficou 100 dias internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). "Agora que conseguimos passar uns dias em casa porque desde que a Ingrid nasceu estamos sempre em hospitais. Não está sendo fácil, mas vai ficar tudo bem", explica a mãe.

Dados sobre a rifa:

fonte: Arquivo pessoal