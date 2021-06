Lotação: Hospital da Providência restringe atendimento

Continua após publicidade

O Hospital da Providência de Apucarana informou nesta quarta-feira (9), que irá restringir até o os atendimentos até o dia 11. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do HPA está em 130% e leitos clínicos em 127%, do setor Covid-19.

A ação do hospital prevê o aumento de atendimentos devido a demanda do Honpar, que em comunicado no final da tarde de terça-feira (8), suspendeu os atendimentos do Pronto Socorro geral. Conforme o Providência, a preocupação da Instituição se dá a atual superlotação e como atender os pacientes do Honpar.



O Hospital ainda explicou que os pacientes que estão precisando de atendimento, os casos graves, virão pelo SAMU e serão atendidos normalmente.

Conforme o Hospital, serão atendidos os casos graves clínicos do setor Covid-19.