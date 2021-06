Honpar suspende atendimentos do Pronto Socorro Geral

Continua após publicidade

O Hospital Norte do Paraná (Honpar) de Arapongas informou nesta terça-feira (08), por meio de um comunicado, a suspensão temporária do atendimento do Pronto Socorro Geral da unidade de saúde até a próxima sexta-feira (11). A medida foi tomada depois que um paciente internado no setor testou positivo para a Covid-19.

O documento divulgado informa ainda que uma reunião entre a diretoria do hospital, secretaria municipal de Saúde, 16ª Regional de Saúde (RS) e Regulação de Leitos da Macro Norte de Londrina foi realizada na tarde desta terça-feira para definir as medidas tomadas a partir da confirmação do diagnóstico.

O paciente positivado foi transferido para o setor Covid do hospital e todos os outros pacientes internados na Unidade de Pronto Socorro estão sob vigilância. Eles vão passar por exames para detectar se há mais alguém infectado. A desinfecção geral da Unidade de Pronto Socorro também será realizada.



O comunicado divulgado explica que, durante o fechamento do setor, os casos de baixa e média complexidade, deverão ser encaminhadas ao Hospital irmandade Santa Casa de Arapongas. O retorno normal dos atendimentos no Honpar está previsto para as 19h do dia 11 de junho de 2021.

Durante este período, o Hospital continuará a atender os casos suspeitos e confirmados para COVID-19, conforme a quantidade de leitos pactuados com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná.