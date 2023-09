Lideranças destacam pioneirismo de Maria Isabel, vítima de infarto

Lideranças empresariais de Apucarana destacaram neste domingo (17) a trajetória da empresária Maria Isabel Lopes e seu pioneirismo no setor de confecções na cidade. Ex-presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), ela morreu nesta madrugada aos 77 anos, vítima de um infarto fulminante.

-LEIA MAIS: Morre Maria Isabel Lopes, ex-presidente da Acia

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, manifestou pesar e destacou a trajetória da empresária. "É com profunda tristeza e pesar que nos despedimos da Sra. Maria Isabel, uma figura notável, que deixou uma marca indelével em nossas vidas e na comunidade empresarial. Durante dois mandatos memoráveis, ela presidiu a Associação Comercial e Industrial, liderando com visão, paixão e um compromisso incansável", disse.

Faganello lembrou que foi convidado por ela a integrar a Acia. "Foi um convite que mudou o curso da minha vida", pontua, destacando ainda o papel dela no setor. "Uma mulher verdadeiramente à frente do seu tempo. Maria Isabel era uma líder visionária, sempre pronta para abraçar desafios com ambição e determinação. Sua capacidade de antecipar tendências e inovar era verdadeiramente inspiradora. O que mais admirava nela era sua incrível habilidade de unir as pessoas", acrescentou.

A presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e do Vale do ivaí (Sivale), Elizabete Ardigo, também lamentou a perda. "Hoje, Apucarana perde uma pessoa muito importante para o nosso setor e para a nossa cidade. Ela contribuiu muito para o crescimento e a evolução de tudo que envolve na confecção. A Maria Isabel foi uma pessoa muito batalhadora, muito incentivadora e inovadora. Ela não tinha medo, corria atrás e fazia acontecer", disse a empresária.

Em nota, a Acia também lamentou a perda. "É com imensa tristeza que lamentamos a morte da empresária Maria Isabel Lopes. Uma das pioneiras na fabricação do boné, que ajudou a impulsionar o setor e torná-lo um dos mais importantes do Brasil. Sempre atuante, foi presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e diretora do Sindicato do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale). Um dos principais feitos da empresária a frente da Acia foi a luta para transformar o Centro Moda no que é hoje a UTFPR Apucarana. Maria Isabel deixa o esposo, filhos e filhas, netos e netas e um grande rol de amigos. Esta é uma perda irreparável para a sociedade apucaranense", diz a nota de pesar da associação.

O prefeito Junior da Femac também emitiu nota de pesar pelo falecimento da empresária. “Em nome dos apucaranenses manifestamos nossas condolências, pela perda da valorosa empresária do nosso pólo de vestuário, Maria Isabel Lopes. Ela exerceu papel relevante como pioneira no segmento de confecções, conquistando respeito e liderança em Apucarana. A empresária fez história em Apucarana e seu nome sempre será referência no empreendedorismo apucaranense”, assinalou o prefeito, reiterando suas condolências aos familiares e amigos de Maria Isabel Lopes.

O corpo de Maria Isabel Lopes foi encaminhado à Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). O velório deve ocorrer a partir das 10 horas deste domingo na Capela Central. Até a publicação desta reportagem, o horário e local do sepultamento ainda não haviam sido informados.



