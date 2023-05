Ladrões roubam carro de casal no Bairro 28 de Janeiro em Apucarana

Da Redação

O crime aconteceu na tarde de quinta-feira

Um casal que chegava em casa foi roubado em Apucarana, norte do Paraná, na tarde desta quinta-feira (18). Dois ladrões, um armado, renderam as vítimas e exigiram uma 'carona' até Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 17h25.

As vítimas contaram à polícia que os criminosos estavam encapuzados. Ambos realizaram diversas ameaças e entraram no carro Chevrolet Cruze e exigiram uma 'carona' até Arapongas.

Ainda conforme as vítimas, o crime aconteceu na Rua Dr. Miyoje Kogure e foram liberadas algumas quadras depois. Os ladrões fugiram com o carro Chevrolet Cruze, ano 2023, preto, placas SEJ2I01. Até o momento o veículo não foi encontrado.

Outra ocorrência

Caminhonete F-1000 de trabalhador é furtada em Apucarana

Uma caminhonete F-1000 de um trabalhador de Apucarana, norte do Paraná, foi furtada na tarde desta quinta-feira (18). O veículo estava estacionado na Rua Galdino Gluk Junior, no centro da cidade. O crime aconteceu por volta das 9h15 e uma câmera flagrou a ação do ladrão.

Em menos de um minuto, o bandido abre o veículo e foge com a F-1000. Para ver, clique aqui.

