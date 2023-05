Ladrão invade casa e furta bicicleta em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma bicicleta e uma roçadeira foram furtadas de uma casa localizada na Rua Quintino Bocaiuva, na Vila Santa Rosa, em Apucarana, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã de quarta-feira (24), para registrar a ocorrência.

O morador da casa contou que o crime aconteceu na madrugada, que o ladrão usou uma alavanca de metal para deslocar o portão e entrar no quinal da residência.

Uma bicicleta marca GTI, preta e vermelha, com detalhes alaranjados no guidão e uma roçadeira da marca Nakasaki. A residência possui monitoramento por câmeras e as imagens serão analisadas.

Denúncias que ajudem a encontrar a bicicleta podem ser repassadas através do 190 e 181 (PM), 197 (Polícia Civil) ou 153 (GM).

