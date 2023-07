Ladrão furta cartão e depois deixa carteira na maçaneta de carro; veja

Um advogado de Apucarana encontrou uma carteira na maçaneta do carro ao sair do trabalho e conseguiu localizar a proprietária. Ao receber o objeto, ela percebeu a ausência de um cartão bancário e, imediatamente, descobriu que o criminoso fez diversas compras em mercados e conveniências da cidade. Veja vídeo abaixo

O caso foi registrado na esquina das ruas Imbituva com Padre Severino Cerutti, nas proximidades do Colégio São José em Apucarana, por volta do meio-dia.

O advogado contou ao TNOnline que percebeu a carteira encaixada no carro ao sair do escritório. A partir dos documentos pessoais, iniciou uma busca pela dona. “Através de amigos em comum, encontrei a proprietária. Ela foi até o meu encontro e, ao verificar no interior, percebeu que havia um cartão do Nubank dela que não estava lá. Abriu o aplicativo e viu que diversas compras foram realizadas em mercados e conveniências, inclusive o próprio banco bloqueou o cartão por segurança. Resolvemos olhar nas câmeras do escritório e flagramos um senhor passando em frente com a carteira em mãos, retirando o cartão do Nubank, indo em direção ao meu veículo e depois retornando pelo outro lado do veículo”, contou o advogado.

Em uma das imagens, é possível verificar o homem retirando o cartão do Nubank. Em outra imagem, o suspeito passa pelo lado do carro, dá à volta por onde a carteira foi colocada e sai em direção à Rua Severino Cerutti.

A mulher procurou a Polícia Militar (PM) para registrar um boletim de ocorrência. Ela contou que saiu para realizar algumas entregas nesta segunda-feira, quando estacionou o veículo dela na Avenida Aviação. Ela não soube precisar se a carteira foi furtada de dentro carro ou se ela perdeu na rua. O caso deve ser agora investigado pelas autoridades policiais.

