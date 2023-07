Motociclista sofre fratura em acidente na 'Severino Cerutti'

Um motociclista de 22 anos sofreu ferimentos moderados após se envolver em um acidente de trânsito por volta das 12h30 desta segunda-feira (17), na Rua Padre Severino Cerutti, na Vila Agari, em Apucarana, norte do Paraná. Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atenderam a ocorrência.

continua após publicidade

De acordo com as informações da corporação, houve uma colisão entre uma motocicleta Honda CG e um veículo Chevrolet Cruze. O automóvel parou no meio da rua para realizar uma conversão à esquerda e, ao tentar realizar a manobra, acabou cruzando a frente do motociclista, que trafegava no sentido contrário.

- LEIA MAIS: Trabalhador fica ferido após acidente no centro de Apucarana

continua após publicidade

A vítima atingiu a lateral do carro. Por conta da batida, o jovem sofreu uma suspeita de fratura na perna esquerda, além de uma luxação no tornozelo. O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e, na sequência, foi encaminhado pelo Siate ao Hospital da Providência para os devidos cuidados.

O motorista do Cruze saiu ileso.

Siga o TNOnline no Google News