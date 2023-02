Ladrão é pego em flagrante furtando bonés em empresa de Apucarana

Da Redação

O ladrão foi preso e encaminhado para a delegacia

Um homem de 44 anos foi preso na noite desta terça-feira, 31, depois de ser pego em flagrante furtando bonés em uma empresa de Apucarana, norte do Paraná. Ele foi detido pela agente de segurança da empresa, que posteriormente acionou a Polícia Militar (PM).

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe policial recebeu um chamado de uma agente de segurança de uma empresa localizada no Jardim São Pedro, informando que, após verificar um disparo de alarme em uma residência que serve como depósito de produtos e maquinários percebeu que um homem havia arrombado uma porta dos fundos e estaria levando diversas sacolas com cerca de 130 bonés.

Ao perceber que se tratava de um furto em andamento, a vigilante acabou rendendo o ladrão e o imobilizando, e em seguida, acionou o apoio das equipes policiais. O ladrão foi preso e encaminhado para a delegacia, onde foi constatado que ele já possui diversas passagens por furto na cidade de Maringá e chegou recentemente a cidade de Apucarana.

