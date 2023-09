Junior da Femac fala no Senado em discussão sobre reforma tributária

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) na área de licenciamento de obras e empreendimentos, representou a entidade nesta quinta-feira (28), em sessão especial do Senado Federal, em Brasília. O tema pautado foi a polêmica reforma tributária, que tramita no Congresso Nacional.

“Tive a oportunidade de usar a palavra no Senado, representando a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), para falar sobre a importância de garantirmos aos municípios, na reforma tributária, a arrecadação necessária para o bom funcionamento das nossas cidades”, citou Junior da Femac.

O prefeito frisou que as pessoas e suas famílias vivem nas cidades, onde precisam de obras, serviços e programas nas mais diversas áreas. “Também manifestamos nossa opinião municipalista, contrária ao aumento de impostos, pois ninguém suporta mais a pesada carga tributária”, acrescentou Junior da Femac.

Ele participou da sessão no Senado Federal, ao lado do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes; da prefeita de Campo Grande-MS, Adriane Lopes; de Campinas, Dário Saadi; e de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro; além do prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, atual presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP). “Foi um momento muito importante para o municipalismo e, em nome de Apucarana e do Paraná, tivemos a oportunidade de manifestar nossa opinião sobre a reforma tributária”, concluiu.

