Jovens se reúnem e caminham pela paz no centro de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social e Centro da Juventude Alex Mazaron, promoveu nesta sexta-feira (18), na Praça Rui Barbosa, a “Caminhada da Juventude pela Paz”. O evento reuniu jovens e representantes do Edhucca, Fachisa, CIEE, Escola Estadual José Canale, Hospital da Providência e do Centro da Juventude.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Coral formado em Faxinal durante a pandemia grava primeiro CD

O evento, realizado em todo o estado, é comemorativo Dia Internacional da Juventude, celebrado no dia 12 de agosto. A atividade é direcionada principalmente aos jovens dos 28 Centros da Juventude do Estado. Esses espaços têm a responsabilidade de fortalecer os laços comunitários.

continua após publicidade

“Jovens de nossa cidade estão reunidos nessa caminhada para promover a paz. É também um momento de reflexão em torno da paz e união, com foco na qualidade de vida da juventude”, afirma a secretária da Assistência Social, Jossuela Pirelli.

A aluna do Centro da Juventude Maria Luiza Rodrigues, de 18 anos, falou em nome dos jovens, dizendo que “não é de hoje que precisamos olhar com outros olhos para a situação em que a juventude está no Brasil. Têm jovens em situação de vulnerabilidade e que não sabem o dia de amanhã. Vivemos uma época que não nos sentimos seguros nem mesmo dentro das escolas.”

“Depois da pandemia ficamos marcados. Alguns de nós perderam familiares, desenvolveram ansiedade e depressão. Temos que correr atrás dos danos e cuidar das nossas crianças e adolescente. Passou da hora de termos mais empatia pelo próximo. Todos nós precisamos fazer o nosso trabalho, pois não será fácil e nem da noite para o dia, mas se fizermos a nossa parte estaremos no caminho certo. Respeito igualdade e amor ao próximo, só assim teremos a paz que tanto desejamos. Todos por um mundo melhor, todos pela paz”, complementou Maria.

Siga o TNOnline no Google News