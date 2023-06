Edhucca lança projeto 'Padrinhos e Madrinhas do Kung Fu'; saiba mais

Já pensou em ser padrinho ou madrinha de uma criança ou adolescente da oficina de Kung Fu ofertada pela Edhucca?

O projeto “Padrinhos e Madrinha do Kung Fu” tem por objetivo abrir para a comunidade de Apucarana a oportunidade de incentivar e ajudar um jovem atleta na prática do esporte. O valor do apadrinhamento é direcionado para cobrir os gastos como trocas de faixas, inscrições e participações em campeonatos.

A gerente da Edhucca, Andressa Cracco, explica que o Kung Fu é uma das atividades do Projeto de Sociabilização Infantil e atende 41 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos de idade. “Essa atividade busca desenvolver a perseverança, autoconfiança, autonomia, responsabilidade e capacidade de superar os limites. Além de promover benefícios à saúde por meio de atividades físicas, trabalhando a coordenação motora, resistência e desenvolvimento de valores morais”, pontua.

Sobre o apadrinhamento, ela explica que o projeto surge da necessidade de cobrir os gastos com os exames para troca de faixa, inscrição e participação em campeonatos. “Por ano são duas trocas de faixas e o custo de cada troca é, em média, de R$100”, afirma. Quando houver desligamento do aluno, o padrinho poderá optar por continuar o pagamento para outra criança ou cancelar a doação.

Andressa observa que o padrinho ou madrinha também poderá acompanhar o desenvolvimento de seu afilhado (a). “É convidado também para participar da entrega dos informes nos exames e demais eventos que os alunos venham a participar, visando o fortalecimento dos vínculos afetivos. Com isso, mais do que uma doação financeira, o padrinho e/ou a madrinha poderá fazer parte do aperfeiçoamento de seu afilhado (a), dando-lhe subsídios para participar com maior afinco das atividades desenvolvidas”, diz.

Para ser um padrinho ou madrinha, entre em contato com a Edhucca pelos telefones (43) 3423 1488 ou (43) 9 9924-5959. A sede fica localizada na Rua Osvaldo Cruz, 285, área central de Apucarana.

