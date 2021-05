Jovem tem computador furtado por golpista em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um morador de Sarandi, de 24 anos, teve seu computador furtado por um golpista, na noite de sábado (8), em Apucarana. Ele negociou a venda pela internet e veio até a cidade fazer a entrega do equipamento, porém descobriu que foi algo de um criminoso.

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz disse que negociou a venda de computador com gabinete de cor preto/vermelho, contendo placa de vídeo, hd, ssd e duas memórias ram com uma pessoa pelo Facebook, que lhe passou um número de telefone com o aplicativo WhatsApp. A vítima disse que ofereceu o equipamento por R$ 5,3 mil.

O ponto de encontro foi na Rua Paranapanema, em Apucarana, onde ambos se encontraram. Após receber o computador, o golpista disse que iria fazer um teste dentro da casa e não apareceu mais. Após um tempo o dono do computador percebeu que a casa estava vazia e entrou em contato com a PM.

Policiais fizeram buscas na residência e constataram que o imóvel está em fase construção, sem moradores. A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência.