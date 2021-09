Da Redação

Jovem que foi espancado em Apucarana morre no hospital

O jovem de 25 anos que foi espancando no Jardim Ponta Grossa em Apucarana, na noite de sábado (25), não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital da Providência, na madrugada desta quarta-feira (29).

O corpo de Maicon Douglas Ramos Ananias foi levado para o Instituto Médico Legal, IML. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça, além de uma facada na perna. A Polícia Civil de Apucarana vai investigar o crime.

Informações de velório e sepultamento ainda não foram repassadas.

O caso:

As equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, foram acionadas após um homem ficar gravemente ferido ao ser golpeado na perna com uma faca e levar diversos chutes na cabeça durante briga no Jardim Ponta Grossa, neste sábado (25).

Conforme o boletim, o homem já estava entrando em choque por conta da quantidade de sangue que perdeu devido à facada.

No local, a PM foi informada viram um outro homem chutando a cabeça da vítima e gritando que iria matá-la. A polícia acredita que as agressões podem ter começado no interior do quintal, pois o corredor que dá acesso às casas do fundo tinham marcas de sangue.

A PM tentou localizar o autor das agressões, mas ele não foi encontrado. A equipe recebeu informação do Hospital da providência que o homem tinha entrado com pouca consciência e logo ficou inconsciente, além de apresentar na perna, lesões na face, pupila dilatada, dando indício de um traumatismo craniano.