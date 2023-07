Jovem é preso pela Rotam após ser flagrado com pedras de crack

As equipes fizeram a abordagem e identificaram o alvo das denúncias

Um homem de 29 anos foi preso na noite desta segunda-feira, 10, no Distrito do Pirapó, depois de ser abordado por uma equipe Rotam da Polícia Militar (PM) e flagrado com pedras de crack.

Segundo o boletim de ocorrências, uma denúncia de que o suspeito estaria realizando tráfico de drogas, levou a equipe até o local. As equipes fizeram a abordagem e identificaram o alvo das denúncias.

Em busca pessoal, foram encontradas com o suspeito 33 porções de cocaína, além de uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o homem encaminhado juntamente com os entorpecentes apreendidos para a 17° SDP de Apucarana para as providências.

