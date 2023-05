Jovem é atropelada por moto em Apucarana; Bombeiros foram chamados

Da Redação

O acidente aconteceu por volta das 19h20

Uma jovem, de 17 anos, foi atropelada por uma moto em Apucarana, norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 19h20 desta quinta-feira (18) na Avenida Aviação. Após o atropelamento, a motocicleta ainda atingiu um carro. Os Bombeiros foram chamados.

Conforme os socorristas, a adolescente sofreu ferimentos leves, sendo levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O jovem da moto, de 22 anos, não ficou ferido.

A moto atingiu o para-brisa do Corsa Sedan Premium, que ficou danificado. Nenhuma pessoa do carro ficou ferida. Uma jovem, de 22 anos, também foi atropelada em Apucarana. O acidente aconteceu no final da tarde de quinta, na Rua Pau-D'alho, no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, em Apucarana, no norte do Paraná.

O condutor do carro, modelo Fiat Uno, relatou que o sol atrapalhou sua visão e ele não enxergou a pedestre.

