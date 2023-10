Jovem de 19 anos fica ferido ao cair com a moto em canaleta na BR-369

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 19 anos ficou ferido após perder o controle e cair com a moto que pilotava, uma Honda Biz, dentro de uma canaleta na BR-369, em Apucarana no norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 6h deste domingo (22).

De acordo com relatos de populares, dois jovens estavam na motocicleta. Eles seguiam na direção de Arapongas para Apucarana, quando o piloto perdeu o controle da moto sozinho e acabou caindo na canaleta que fica localizada entre as pistas.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento médico no local. Segundo informações dos socorristas, o rapaz de 19 aos que pilotava a Biz teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu no local para retirar a moto.

