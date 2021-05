Irmãs de empresário que morreu de Covid-19 fazem desabafo

Continua após publicidade

Após perder o irmão para a Covid-19, Luciane e Eliane Bertão, de Apucarana, fizeram um desabafo através das redes sociais sobre como Jonas Bertão contraiu o vírus. Além disso, elas pretendem criar uma campanha para incentivar as pessoas à se isolarem após apresentarem qualquer sintoma relacionado à doença.

"Nós descobrimos onde meu irmão contraiu a covid. Ele foi visitar uma empresa em Apucarana e neste local tinha uma funcionária que estava trabalhando há oito dias gripada. Essa mulher, irresponsavelmente, não fez exame, e disseminou o vírus para mais nove pessoas", explica Luciane.

Entre as pessoas contaminadas, conforme Luciane, foi um homem, de 30 anos, que morreu, e seu irmão, Jonas Bertão, de 57 anos, que também faleceu neste domingo (23), em Apucarana. "Falei com o dono da empresa, que era amigo do meu irmão, ele estava indignado e chorando muito. Estou fazendo esse relato porque quero criar uma campanha para que as pessoas tenham mais consciência quando estiverem com qualquer sintoma relacionado com a covid", ressalta.

Para Luciane, a população deve se conscientizar de que a covid é um problema grave e que deve se cuidar mais. "As pessoas têm que entender que não é para fazer festinhas e reuniões agora. O momento é delicado. O problema é que tem muita gente que só vai entender quando o problema bater na porta delas", reforça.

Protocolo da saúde

Conforme o vice-diretor da Autarquia Municipal de Saúde, Emídio Alberto Bachiega, de Apucarana, a empresa ou o local de trabalho coletivo deve afastar a pessoas com sintomas relacionados às Covid-19. "O trabalhador que que estiver gripado ou com suspeita de ter contraído o vírus, deve ser afastado imediatamente até que o exame seja negativo", explica.

Já o colega de trabalho da pessoa com suspeita, Bachiega esclarece que deve permanecer ativo, apenas se estiver assintomático. "Quando está assintomático, dificilmente ele irá transmitir o vírus", comenta.