Jonas Bertão é mais uma vítima fatal da Covid-19

Continua após publicidade

A esposa do empresário e professor universitário e artista plástico Jonas Bertão, confirmou na tarde deste domingo (23), que ele não resistiu às complicações do coronavírus. "Olá amigos, agradecemos muito o empenho e oração de todos. Infelizmente com a maior dor da minha vida, aviso que ele não resistiu", postou Ivete Carneiro Bertão.

Ainda neste domingo foi realizada uma missa pela melhora de Jonas com a participação da família e amigos do professor. Foram eles e a esposa que criaram um grupo de orações para sua recuperação, depois que ele precisou ser internado no Hospital do Norte Paranaense (Honpar) devido às complicações causadas pela doença.

O quadro clínico piorou desde então e no último domingo (16), ele foi internado na UTI do Hospital Bom Samaritano, em Maringá onde foi a óbito neste domingo por volta das 13h.