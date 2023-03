IPTU tem vencimento nesta sexta-feira (10) em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Neste ano foram gerados 62.306 carnês do tributo

Importante fonte de receita, Apucarana começa a receber nesta sexta-feira (10/03) o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao exercício de 2023. O pagamento, tanto para a modalidade à vista quanto para o parcelamento, pode ser feito de forma tradicional, nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil (BB), ou via PIX através do QR Code que vem impresso no carnê.

continua após publicidade .

Neste ano foram gerados 62.306 carnês do tributo. “É um imposto cuja arrecadação entra integralmente na conta da prefeitura e que retorna à população em forma de obras e políticas públicas em todas as áreas: educação, saúde, esporte, profissionalização, infraestrutura urbana e rural”, pontua o prefeito, citando como exemplos da aplicação do imposto a manutenção e conservação de ruas, praças e parques, iluminação pública, contrapartida municipal em convênios, construção de unidades básicas de saúde, reforma e ampliação de escolas e CMEI’s, entre outras ações em prol da coletividade.

-LEIA MAIS: Grave acidente em Jandaia do Sul mobiliza saúde de Apucarana

continua após publicidade .

A secretária da Fazenda, Sueli Pereira, lembra que os carnês foram enviados aos domicílios dos contribuintes através do correio. “Muitas vezes acontece da pessoa mudar de endereço e não atualizar o cadastro na prefeitura, então, caso o contribuinte não tenha recebido o documento, é muito simples, basta acessar a internet e gerar uma segunda-via pelo site da prefeitura, no endereço eletrônico www.apucarana.pr.gov.br”, orienta Sueli Pereira, secretária da Fazenda.

O IPTU é pago por donos de imóveis, edificados ou não, dentro do perímetro urbano. Seguindo a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e mediante aprovação da Câmara de Vereadores, para este ano o imposto em Apucarana sofreu atualização monetária de 5,97%, referente ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), acumulado entre dezembro de 2021 e novembro de 2022.

Siga o TNOnline no Google News