Investigado por ocultação de cadáver de jovem em Apucarana é preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil de Apucarana prendeu um homem, de 43 anos, suspeito de participar de um assassinato que aconteceu em outubro de 2021. De acordo com as investigações, ele teria ocultado o corpo de Cleiton Brito de Castro, que tinha 26 anos e que foi encontrado por crianças em um terreno no Jardim Aeroporto.

continua após publicidade .

O suspeito teria usado um carrinho de mão para transportar o corpo do jovem, que foi morto em uma casa no Jardim Colonial. "De acordo com a investigação, ele seria o responsável por realizar ocultação do cadáver, tem informações de que ele levou o corpo através de um carrinho de mão. Temos a informação também de que ele estaria na casa onde Cleiton foi assassinado. Vamos agora juntar as peças, concluir a investigação e entender os motivos, o que determinou esse delito e encaminhar ao poder Judiciário", explicou o delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha.

-LEIA MAIS: Ladrão 'palhaço' é preso pela PM por roubo em Apucarana

continua após publicidade .

O homem foi preso na tarde de segunda-feira (22), em Londrina e nesta terça (23) já foi levado para o minipresídio de Apucarana.

"Ele era considerado foragido e já tem passagens pela polícia. Desde que o crime aconteceu a polícia vinha investigado e logo após o assassinato dois adolescentes foram apreendidos e nós estávamos atrás do terceiro envolvido, que foi preso agora" - Marcus Felipe da Rocha, delegado - Marcus Felipe da Rocha, delegado

Dois irmãos, de 17 e 15 anos, foram apreendidos suspeitos de envolvimento na morte de Cleiton no dia 19/11, quase um mês após o homicídio. O crime:



continua após publicidade .

Garotos que estavam jogando bola no Jardim Aeroporto na tarde do dia 29/10, encontraram um cadáver. O corpo estava embaixo de uma coberta. De acordo com a Polícia Militar (PM), as crianças encontraram a coberta e se assustaram pois viram um pé.

A vítima foi identificada por familiares no local como Cleiton Brito de Castro, 26 anos. Segundo a família, Cleiton estava na rua pelo benefício de saída temporária, e deveria retornar no mesmo dia do crime para o minipresídio de Apucarana.

Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram no local para iniciar as investigações e fazer a remoção do corpo, que estava em uma área de mata de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para dar apoio na remoção do cadáver, já que havia um barranco muito alto no terreno. O corpo precisou ser içado por cordas com ajuda dos bombeiros.

Siga o TNOnline no Google News