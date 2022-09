Investigação: Professor de Apucarana pede nudes para aluna de 11 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A aluna do colégio Polivalente teria procurado a direção da instituição para contar sobre o assédio

O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana investiga o sétimo caso de assédio de professor contra aluno na cidade. Desta vez, um professor de 46 anos, teria enviado mensagens para uma aluna de 11 anos, do ensino fundamental, pedindo para que ela enviasse fotos íntimas. Um boletim de ocorrências foi registrado pela mãe da menor e a Polícia Civil também investiga o caso.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Polícia investiga assédio sexual em colégio de Apucarana

Segundo o boletim registrado, a aluna do colégio Polivalente teria procurado a direção da instituição para contar sobre o assédio. Ela mostrou as mensagens de cunho sexual recebidas em seu celular, nas quais o professor pedia para que ela enviasse fotos com roupas íntimas. Uma ata foi redigida e o NRE foi acionado.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Professor investigado por assédio faz mais uma vítima em Apucarana

A criança também contou sobre as mensagens para a mãe, que imediatamente procurou a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

Conforme José Carlos dos Santos, da ouvidoria do NRE Apucarana, o órgão está neste momento trabalhando na apuração dos fatos.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Professor é investigado por assédio contra várias alunas em Apucarana

“Estamos ouvindo a direção do colégio e ainda nesta segunda-feira, deveremos ouvir o professor denunciado. Depois de reunir as oitivas com todas as informações e provas apresentadas, como cópias das mensagens enviadas para o celular da aluna, o relatório deverá ser concluído até terça-feira (27) e encaminhado para a Secretaria Estadual de Educação, para abertura de processo administrativo. Por enquanto, ele não está afastado do cargo”, informou o ouvidor.

Ainda segundo o NRE, o professor alvo da denúncia é concursado, está há mais de 10 anos no magistério, e nunca teria se envolvido em denúncias de assédio anteriormente.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: NRE apura mais um caso de assédio contra alunos em Apucarana

Outros casos

Segundo o NRE, esta é a sétima investigação realizada pelo órgão para apurar denúncias de assédio de professores contra alunos da rede pública de ensino, apenas neste ano. Destes, três foram cometidos pelo mesmo professor, em instituições de ensino diferentes.

continua após publicidade .

O primeiro caso foi registrado em maio no Colégio Cívico-militar Padre José Canale. O docente foi denunciado por assediar alunas, conforme boletim de ocorrência registrado no mês de abril. Um processo administrativo foi aberto e o professor chegou a ser afastado da sala de aula, porém, após o vencimento do afastamento determinado pela SEED, o docente voltou a dar aulas e reincidiu na prática de assédio, em outros dois colégios: Três Reis e Vale do Saber. Neste último, um boletim de ocorrências foi registrado pela mãe da menor, no dia 05 de agosto, detalhando o crime.

Também em maio, um docente de Apucarana, foi denunciado por assédio em um colégio de Arapongas. Ele aguarda decisão sobre o processo administrativo e retornou à sala de aula após o prazo de afastamento vencer. O NRE garante que ele está sendo acompanhado.

Em agosto deste ano, pelos menos 10 pais de alunas do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, denunciaram casos de assédio sexual por parte de um professor da instituição. O professor já teria sido alvo de denúncias de assédio em outras instituições de ensino. O caso é investigado e ele não está mais dando aulas.

No início de setembro, denúncias partiram do Colégio Godoma B de Oliveira, localizado no Distrito de Vila Reis. O processo administrativo foi aberto e o docente está afastado. Ele nega as acusações.

Siga o TNOnline no Google News