Inteligência artificial é uma das apostas para a redação do Enem

É difícil saber com precisão qual será o tema da “temida” redação do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem), mas é possível arriscar algumas possibilidades. A primeira fase da prova acontece neste domingo (5) e deve mobilizar quase 6,5 mil estudantes em Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Mauá da Serra que terão que fazer uma redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas, além de responder questões objetivas de linguagens e de ciências humanas. A segunda fase do Enem será em 12 de novembro.

continua após publicidade

Segundo o professor de literatura e produção textual de Apucarana, Bruno Augusto Monteiro Gonçalves, é difícil pensar em um tema específico, por isso os assuntos mais comentados durante o ano podem ser grandes apostas para esta edição como é o caso da inteligência artificial, por exemplo.

-LEIA MAIS: Enem: alunos afetados pelas chuvas podem pedir reaplicação das provas

continua após publicidade

“Tem alguns assuntos que são bastante interessantes como a relação entre a inteligência artificial e o meio de trabalho, o próprio desenvolvimento da inteligência artificial que está bastante forte e a questão do Chat GPT”, destaca.

Na linha de temas sociais, o professor também acredita que assuntos como etarismo, preconceito contra idosos e deficientes podem surgir na prova; trabalho infantil e a forma como os pais lidam com dinheiro arrecadado pelos filhos; e preconceito contra pessoas em vulnerabilidade social (aporofobia).

Outra grande aposta é o meio ambiente e as mudanças climáticas, especialmente diante das recentes catástrofes naturais que assolaram o Brasil e o mundo. “A situação do meio ambiente, crises climáticas e a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) que vai acontecer no Brasil, entre outros”, destaca.

continua após publicidade

Gonçalves reforça que o Enem possui histórico de temas sociais. Linhas filosóficas e de reflexão não são muito comuns. “Qualquer tema relacionado com nossa sociedade é bem possível de cair na prova. Principalmente problemas sociais que nós vivemos”, observa o professor.

Dicas

Para se dar bem na prova, a dica do professor é manter a calma e prestar atenção, analisando bem os textos de apoio, levando em consideração o que foi escolhido para embasar o tema de redação. “Fazendo uma boa leitura, boa interpretação dos textos de apoio, organizando as ideias, definindo repertório, pé-organizando o rascunho antes de começar a escrever, tudo isso facilita. Ter ideias bem organizadas faz toda a diferença na hora de escrever um texto para uma prova desse porte”, afirma.

“A prova não é inimiga do aluno. É o passo que ele deve dar para chegar ao seu objetivo. A maior pegadinha do Enem é ser uma prova longa. São 180 questões e uma redação e o tempo deve ser muito bem organizado e administrado pelo aluno”.

Siga o TNOnline no Google News