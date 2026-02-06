Inscrições para o Programa Bolsa para o Futuro terminam nesta sexta (06)

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, alerta as famílias que o prazo para inscrições no processo seletivo do Programa Bolsa para o Futuro encerra nesta sexta-feira (6). Os interessados devem procurar diretamente o Colégio Sesi, onde é realizado o atendimento para inscrição.

O programa garante 36 bolsas de estudo integrais para jovens de baixa renda que desejam cursar o Ensino Médio Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, com investimento municipal de R$ 930 mil. A iniciativa amplia o acesso à educação de qualidade e cria oportunidades concretas de qualificação profissional e geração de renda.

De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, o Bolsa para o Futuro representa um investimento estratégico no desenvolvimento humano e social do município. “Estamos investindo na formação de talentos e na preparação de cidadãos para o futuro de Apucarana. Ao capacitar mão de obra especializada, incentivamos os jovens a superar a dependência de programas assistenciais e a conhecer as oportunidades do mercado de trabalho formal. Durante o curso, eles também terão a chance de estagiar na Prefeitura”, destacou.

Podem participar do processo seletivo jovens que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental II na rede pública, possuam renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, e residam em Apucarana. A seleção será realizada por meio da análise do histórico escolar do 5º ao 9º ano, considerando critérios como melhor desempenho em matemática e CadÚnico ativo. Em caso de empate, será considerada a maior idade.

O curso terá duração de três anos, com início em 9 de fevereiro de 2026 e término em dezembro de 2028. Durante a formação, os estudantes terão contato com áreas como programação, desenvolvimento de sistemas, banco de dados, análise de dados e projetos práticos, o que amplia significativamente as chances de inserção no mercado de trabalho.

O Colégio Sesi Apucarana está localizado na Avenida Aviação, nº 1851, Núcleo Afonso Alves de Camargo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3420-5300.