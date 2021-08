Da Redação

Inscrições para concurso de fotografia seguem abertas

A prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), está com as inscrições abertas para o Concurso de Fotografia Irmo Celso Vidor: Cultura e Turismo em Apucarana.

O objetivo do concurso é incentivar o turismo local e a valorização das paisagens de Apucarana por meio da arte da fotografia, bem como a valorização e reconhecimento ao fotógrafo apucaranense Irmo Vidor que faleceu vítima da Covid-19 no dia 29 e abril deste ano, aos 66 anos.

O edital do concurso, que é aberto aos fotógrafos profissionais e amadores, está à disposição dos interessados no site da prefeitura http://www.apucarana.pr.gov.br/site/concurso-de-fotografia-irmo-celso-vidor/.

“As inscrições seguem até o dia 30 de setembro. Vamos premiar 50 fotografias. Serão 20 prêmios para profissionais, no valor de R$ 500; 20 prêmios para amadores, no valor de R$ 250; e outros 10 prêmios, no valor de R$ 500, para fotos aéreas”, explica a secretária Maria Agar, lembrando que poderão ser feitas fotos de cenários urbanos ou rurais e também de pessoas.

Irmo Vidor recebeu vários prêmios, entre eles o Prêmio Herzog de Fotojornalismo em 1982, que reconhece o trabalho de repórteres fotográficos e jornalistas que colaboram na defesa e promoção da Democracia, da Cidadania e dos Direitos Humanos e Sociais.

Atuou em jornais de circulação nacional, como O Estado de São Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e na Revista Veja.