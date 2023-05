Inscrições para a 'III CorriDownT21' em Apucarana estão abertas

Da Redação

Corrida acontecerá no dia 28 de maio

A Associação Download Apucarana comunicou nesta terça-feira (2) que as inscrições para a "III CorriDownT21" estão abertas. O evento vai acontecer no dia 28 de maio, a partir das 9 horas, no entorno do Parque Jaboti. Assista o vídeo abaixo.

De acordo com a vice presidente da Download, Liana Lopes Bassi, o evento contará com muitas atividades. "Vai ter alongamento, dança, caminhada leve e vai ter treino de corrida para quem gosta de correr. Então, desde aquele que gosta de fazer muita força até aquele que gosta de ficar na boa, a gente vai ter atividade para você", informou a organizadora.

Segundo a organização, o evento seria realizado em 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, mas a data foi alterada em solidariedade às vitimas e familiares do acidente ocorrido em Jandaia do Sul com o ônibus da Apae, onde também haviam crianças da associação no veículo.

Para se inscrever, clique aqui.

Confira Programação:

09h00 Alongamento;

09h15 Largada da sua Corrida (03km ou 6km);

09h30 Caminhada Ecológica;

10h15 Dança (fechamento evento);

Obs.: Frutas e águas para os participantes.

A concentração será em frente Jaboticão Lanches, onde será realizado um treino com uma volta 3km, duas voltas 6km ou fazendo sua caminhada habitual. O objetivo deste evento é fortalecer Associação Download de Síndrome de Down, 90% da taxa de inscrição será revertida para instituição Download e no ato da inscrição será entregue uma camiseta e no dia, os inscritos receberão uma medalha de participação.

