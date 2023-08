Incêndio ambiental requer atenção de motoristas em Apucarana; veja

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na tarde desta quinta-feira (3) na contenção de um incêndio ambiental na altura do pontilhão localizado na Avenida Brasil, na saída de Apucarana para Arapongas. Vídeos gravados pelo TNOnline no local mostram uma densa fumaça, que prejudica a visibilidade dos motoristas. Veja abaixo

O Paraná vive a temporada de incêndios ambientais. Embora a estação mais fria do ano, o inverno costuma também ter um tempo mais seco, o que também deixa a vegetação mais suscetível à prática de queimadas.

O número de incêndios ambientais cresceu 85% em Apucarana entre maio e julho de 2023 na comparação com o mesmo período do ano passado. O 11° Grupamento de Bombeiros foi chamado em 89 ocorrências neste ano contra 48 no mesmo trimestre do ano passado, segundo dados consultados pelo TNOnline no sistema da corporação disponível na internet no final do mês passado.

O tenente Augusto Marks Batista, do Corpo de Bombeiros de Apucarana, explica que a incidência de incêndios ambientais vai até setembro. “A vegetação seca e fica propício para o fogo se desenvolver. Além disso, muitas pessoas se aproveitam da fragilidade da vegetação para limpar seus terrenos em beira de rodovias, o que pode acarretar em acidentes graves pela falta de visibilidade, além da poluição do ar, que piora os sintomas de tosse causados pelo frio”, explica o tenente.

O oficial observa que o aumento expressivo de atendimentos em 2023 de incêndios em vegetação é um reflexo da mudança de estratégia dos bombeiros em Apucarana. “Nós conseguimos neste ano colocar uma equipe específica para atendimento de incêndios em vegetação", disse.

