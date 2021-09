Da Redação

IML tenta localizar familiares de homem encontrado morto

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana conta com apoio da comunidade para identificar o homem que foi encontrado morto na Caixa de São Pedro na manhã de domingo (26).

Áureo Francisco Silva Filho, perito do IML, disse na manhã desta segunda-feira (27), que o homem não estava com documentos e deve ter entre 25 a 30 anos. "Pedimos apoio da imprensa para tentar localizar algum parente, esse rapaz tem em torno de 1,70 de altura, 70 quilos, de 25 a 30 anos, sem tatuagem, apenas com uma cicatriz no tornozelo direito", detalha.

Ainda de acordo com Áureo, exames para detectar a causa da morte foram realizados e o laudo deve ficar pronto em breve. O homem usava uma camiseta rosa, calça jeans e tênis.



O delegado Marcus Felipe da Rocha informou que aguarda o laudo do IML e que pelo menos por enquanto, não existem indícios de crime. "Não tem trauma no corpo da pessoa, pensamos em possível atropelamento, mas não tem trauma, a Polícia Civil está com procedimento instaurado mas aguardo o laudo da causa da morte, não temos ainda nenhum indício que tenha ocorrido um homicídio", detalha o delegado Marcus Felipe da Rocha



O caso:



O corpo de um homem foi encontrado na manhã de domingo (26), ao lado do campo de futebol, localizado no Distrito da Caixa de São Pedro, em Apucarana. Moradores da região foram até o local para jogar futebol e acabaram encontrando o homem caído perto de uma árvore.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e investigadores estiveram no local e fazem a perícia para verificar se a morte do homem pode ter sido um homicídio. A princípio, o corpo apresenta sinais de violência, como arranhões e escoriações.

O investigador Roberto Francisco, chefe do setor de homicídios da PC, acredita que o corpo tenha sido deixado por volta das 10 horas da noite deste sábado ou durante a madrugada. "É prematuro afirmar a causa da morte. Há sinal evidente de que o homem foi arrastado da via asfaltada até o local que foi deixado. Isso foi possível constatar. Além disso, vários moradores não reconheceram o homem, que estava sem documentos e ainda não foi identificado", explica.

