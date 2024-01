Imagem de santa será transferida para avenida; veja como vai ficar

Siga o TNOnline no Google News

Instalada atualmente de forma provisória aos fundos da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, a imagem de 1959 de Nossa Senhora de Lourdes será transferida para o "triângulo" existente entre a Avenida Curitiba e a Rua Professor João Cândido Ferreira, no centro da cidade, a partir de 29 de janeiro.

A informação é do vereador Mário Felippe (Pros), que apresentou requerimento com pedido de informações ao prefeito Junior da Femac (PSD) sobre essa possibilidade de instalação naquele local. O projeto foi aprovado pelo prefeito e o trabalho ficou a cargo da Pietá, uma empresa de Londrina especializada em ornamentos sacros, que foi contratada pela Mitra Diocesana.

A imagem ficará ao contrário da imagem da Catedral, voltada para a Avenida Curitiba, no sentido bairro-centro. A inauguração deve ocorrer em 11 de fevereiro, Dia da Padroeira de Apucarana, Nossa Senhora de Lourdes, com a presença de padres e do bispo Dom Carlos José de Oliveira.

"É uma uma imagem com valor patrimonial, histórico e cultural de nossa cidade, qie relata os sonhos de nossos pioneiros e a história religiosa da Catedral Nossa Senhora de Lourdes", diz o vereador.

Foto por Reprodução

A imagem tem 3,5 metros de altura e pesa 2,4 mil kg. Foi colocada na Catedral Nossa Senhora de Lourdes em 1959, no início de sua construção. Como estava em um local pouco visível, com a ampliação do templo ao longo dos anos, a imagem foi retirada recentemente e colocada provisoriamente junto a uma árvore, o que gerou algum estranhamento inicial. A santa passou por uma revitalização, que incluiu uma nova pintura, e agora deve ganhar um novo endereço na cidade.

Foto por Reprodução Atualmente, santa está provisoriamente na parte de trás da Catedral

