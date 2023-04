Colocação de santa junto à árvore chama atenção em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A colocação de uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes junto a uma árvore aos fundos da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, vem chamando atenção nas últimas semanas. A imagem está resguardada por cordas, o que gerou um debate nas redes sociais. Algumas pessoas não gostaram de ver a santa “amarrada”, enquanto outras consideram a medida apenas como uma forma de proteção à obra sacra.



continua após publicidade .

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes tem 3,5 metros de altura e pesa 2,4 mil kg. A santa estava instalada em um nicho entre o Salão Comunitário e a Catedral, com pouca visibilidade, e foi retirada no mês passado com ajuda de um guindaste.

A imagem foi colocada junto à arvore – uma palmeira – de forma provisória até ser instalada em um outro local pela Catedral. A santa chegou na cidade no dia 18 de março de 1958, segundo informações da Diocese. Com as obras da igreja ao longo dos anos, a imagem acabou ficando pouco visível e, por isso, a Diocese decidiu por transferi-la de local para que a população pudesse ter acesso a essa obra sacra.

continua após publicidade .

“Passei no começo da semana na praça e fiquei mal vendo a santa amarrada. É uma sensação ruim”, escreveu uma pessoa nas redes sociais. Outra defendeu a medida: “E se está amarrada, acredito que é para evitar que ela caia, nada mais que isso. É muito julgamento sem conhecimento, sem base. É uma santa linda, com traços muito delicados. O artista foi muito talentoso, teve muita sensibilidade. Cabe agora a nós a sensibilidade de não julgar sem conhecimento”, escreveu outra.

O TNonline procurou a Catedral, mas recebeu informação que ninguém comentaria sobre o assunto. A informação repassada é de que, após a finalização de laudos técnicos, a santa será transferida para um local de destaque no exterior da Catedral para que todos possam visitá-la e conhecê-la.

Siga o TNOnline no Google News